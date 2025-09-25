Ahmed Şaraa ve Donald Trump, BM Genel Kurulu kapsamında görüştü

2 saat önce

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa ile ABD Başkanı Donald Trump, New York’taki resepsiyonda bir araya geldi.

Ahmed Şaraa, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu dolayısıyla New York’ta bulunuyor.

Bu kapsamda, Ahmed Şaraa ve Donald Trump, New York’taki BM Genel Merkezi’nde düzenlenen 80. Genel Kurul çalışmaları çerçevesinde, verilen resepsiyon sırasında bir araya geldi.

Görüşmede ABD Başkanı’nın eşi Melania Trump da hazır bulundu.

80. BM Genel Kurulu dolayısıyla New York’ta bulunan Ahmed Şaraa, 1967 yılında görev yapan eski Cumhurbaşkanı Nureddin el-Atasi'den bu yana BM'de konuşacak ilk Suriye Cumhurbaşkanı oldu.

Öte yandan 80. BM Genel Kurulu'nda konuşan Ahmed Şaraa, Suriye halkına destek veren Türkiye ile diğer ülkelere BM kürsüsünden teşekkür etti.

Suriye'nin yaşadığı acıyı kimsenin yaşamasını istemediklerini dile getiren Şaraa, Gazze’de yaşananların durdurulması çağrısı yaptı.

Yoğun diplomatik faaliyetlerle Suriye'nin uluslararası ilişkilerini yeniden tesis edip bölgesel ve küresel ortaklıklar kurduğunun altını çizen Şaraa, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu da Suriye'ye uygulanan yaptırımların çoğunun kademeli olarak kaldırılmasıyla sonuçlandı. Suriye halkını bir kez daha zincire vurmak ve özgürlüklerini ellerinden almak için bir araç olarak kullanılmamaları için bunların tamamen kaldırılmasını talep ediyoruz."

Suriye'den göç etmek zorunda kalanlar için geri dönüş yolunu açtıklarını vurgulayan Şaraa, "Mültecilerin evlerine dönüş yolunu açtık. Eski rejimin dünyaya ihraç ettiği uyuşturucu ticaretini yok ettik. Suriye artık kriz ihraç eden bir ülke değil. Suriye ve tüm bölge için istikrar, barış ve refahı getirecek tarihi bir fırsat haline geldi." dedi.