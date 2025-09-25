Sinem Muhammed: BM'deki Suriye heyeti tek tarafı temsil ediyor

54 dakika önce

Demokratik Suriye Meclisi (DSM) ABD Temsilcisi Sinem Muhammed, Birleşmiş Milletler (BM) toplantılarına katılan Suriye Heyetinde Kürt veya diğer toplulukların temsilcilerinin yer almadığını, "sadece bir parti ve renkten insanların" bulunduğunu söyledi.

DSM Temsilcisi Sinem Muhammed, Kurdistan24 muhabiri İsa Hasan’ın sorularını yanıtladı.

Sinem Muhammed, BM'nin resmi daveti üzerine, Batı Kürdistan temsilcisi olarak, aralarında Japonya, Norveç, İsveç, Kanada, Fransa ve Güney Afrika'nın temsilcilerinin de bulunduğu dünyanın dört bir yanından çok sayıda yetkili, bakan ve diplomatla birlikte toplantılara katıldığını söyledi.

Suriye'nin 80. BM Genel Kurulu oturumuna katılan heyetinin "Kürt temsilcileri içermediği ve tek renkli, tek partili bir heyet" olduğunu vurgulayan Sinem Muhammed, Suriye'nin resmi heyetinde Kürt temsilcinin bulunmamasını, "Suriye'nin geçiş sürecinde olmasına rağmen devam eden ötekileştirmenin açık bir işareti" olarak nitelendirdi.

Sinem Muhammed, DSM’nin ABD ve BM’ye Kürt halkının haklarını garanti altına alması için Suriye Hükümetine baskı yapmaları yönünde defalarca çağrıda bulunduğunu ancak şu ana kadar sonuç alamadığını ifade etti.

DSM ile Suriye Hükümet heyeti arasında ABD'de herhangi bir görüşme yapıldığı iddialarını reddeden Muhammed, "Suriye'nin geleceği için tek doğru yol diyalogdur." dedi.

Sinem Muhammed, DSM’nin Kürtler, Araplar, Aleviler, Dürziler ve Hıristiyanlar olmak üzere tüm toplulukların katılabileceği demokratik, çeşitli ve merkeziyetçilikten uzak bir Suriye istediğini kaydetti.