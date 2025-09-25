MSB: SDG, mutabakata uygun hareket etmedi

1 saat önce

MSB kaynakları, "Türkiye, Suriye’nin istikrar ve güvenliği ile bölgemizin huzuru için Suriye hükümetiyle başta terör örgütleriyle mücadele olmak üzere yakın iş birliğini sürdürmeye ve ‘Tek Devlet, Tek Ordu’ ilkesini desteklemeye kararlıdır." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 25 Eylül 2025 Perşembe günü, haftalık basın toplantısını gerçekleştirdi.

MSB kaynakları, Şam yönetimi ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki temasların dikkat ve hassasiyetle takip edildiğini belirterek, SDG’nin 10 Mart 2025’te Suriye Hükümeti ile imzaladığı anlaşmaya uymadığını iddia etti.

SDG’nin “bölgesel barış ve istikrara tehdit oluşturduğunu” açıklamasını yineleyen kaynaklar, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye, Suriye’nin istikrar ve güvenliği ile bölgemizin huzuru için Suriye Hükümetiyle başta terör örgütleriyle mücadele olmak üzere yakın iş birliğini sürdürmeye ve ‘Tek Devlet, Tek Ordu’ ilkesini desteklemeye kararlıdır.”

Bakanlık kaynakları, Suriye Hava Kuvvetleri Komutanı’nın ardından Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın Ankara ziyaretinin sebebine ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

“Suriye’de kurulan yeni hükümetin savunma ve güvenlik kapasitesinin geliştirilmesi için kara, deniz, hava ayrımı gözetmeksizin her türlü desteği sağlayacağımızı ifade etmiştik. Ağustos ayında imzaladığımız Mutabakat Muhtırası ile karşılıklı ziyaretler ivme kazandı. Eğitim ve ziyaretler karşılıklı olarak devam edecek. Komutanların ziyaretleri de bu kapsamda gerçekleştiriliyor.”

Bakanlık kaynakları, Mısır ile gerçekleştirilen “Dostluk Denizi Tatbikatı” ile ilgili sorular üzerine, “Türkiye Cumhuriyeti bölgesinde istikrar üretmeye çalışan, barış üretmeye çalışan tek ülke ve bütün çalışmalarını bu minvalde sürdürüyor. Bizim Mısır ve Libya ile yaptığımız faaliyetler, üçüncü ülkeleri hedef almıyor. Kazan kazan formülü ile ilişkiler geliştirmeye çalışıyoruz. Biz istiyoruz ki Akdeniz, barış denizi olsun.” dedi.