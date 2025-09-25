Zelenski ve Şaraa, New York'ta bir araya geldi

29 dakika önce

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, New York'ta, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa ile bir araya geldiğini bildirdi.

ABD'de düzenlenen 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York'ta bulunan Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa ile görüştüğünü belirtti.

Zelenskiy, toplantıda Ukrayna ve Suriye'ye yönelik güvenlik tehditleri, bu tehditlerle mücadele ve ülkeler arasındaki iş birliği konularını ele aldıklarını kaydetti.

Volodimir Zelenskiy, "Karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişkiler kurma konusunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Görüşmede, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesine ilişkin ortak bildirinin de imzalandığını aktaran Zelenskiy, "Bu önemli adımdan memnuniyet duyuyoruz ve Suriye halkına istikrar yolunda destek vermeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.