Başbakan: Referandum Kürdistan halkının cesur bir kararıydı

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, “Referandum Kürdistan halkının cesur bir kararı ve milletimizin iradesinin zafer günüdür.” dedi.

Başbakan Barzani, 25 Eylül 2025 Çarşamba günü (bugün) tarihi referandumun sekizinci yıldönümünde bir mesaj paylaştı.

“Referandumum yıldönümü, Kürdistan halkının cesur karar günü, milletimizin iradesinin zafer günü, umut günü.” diyen Başbakan, Başkan Mesud Barzani'yi, şehitlerin onurlu ailelerini, kahraman Peşmergeleri ve Kürdistan'ın vatansever ve direnişçi halkını kutladı.

Bundan tam sekiz yıl önce, 25 Eylül 2017 yılında, Kürdistan'ın güney bölgelerindeki ve Kürdistan Bölgesi dışındaki Kürt bölgelerindeki halk, kaderlerini tarihi bir referandumla belirlemek için büyük bir coşkuyla sandık başına gitti.

Sonuçlar, halkın çoğunluğunun iradesini yansıtıyordu. Referandum seçimlerinde halk %92,7 oranında bağımsızlığa "evet" oyu verdi.

Bugün o tarihi gün anılırken, referandum hala Kürtlerin elinde güçlü bir siyasi koz ve tartışılmaz bir delil olmaya devam ediyor.