Başkan Barzani: Ülke kağıt üzerindeki bir harita değil damarlarda dolaşan kandır

3 saat önce

Başkan Mesud Barzani, referandumun 8. yıldönümünde, ülkenin kağıt üzerindeki bir harita değil, damarlarda dolaşan kan olduğunu söyledi.

Bundan tam sekiz yıl önce, 25 Eylül 2017 yılında, Kürdistan’ın güney bölgeleri ve Kürdistan Bölgesi dışındaki Kürt bölgelerindeki halk, kaderlerini tarihi bir referandumla belirlemek için büyük bir coşkuyla sandık başına gitti.

Başkan Barzani, 25 Eylül 2025 Perşembe günü, referandumun sekizinci yıldönümünde bir mesaj yayınladı.

“Ülke kağıt üzerindeki bir harita değil, damarlarda dolaşan kandır.” diyen Başbakan Barzani, "Bugün ekilen yarın biçilir.” ifadesini kullandı.