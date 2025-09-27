Eco-Irak: Petrolün yeniden ihracatı maaş sorununu çözecek

1 saat önce

Ekonomik konularla ilgilenen Eco-Irak, Kürdistan Bölgesi'nde faaliyet gösteren petrol şirketlerine petrol tedarikinin Irak'a günlük 3 milyon dolardan fazla gelir sağlayacağını belirtti.

Eco-Irak’tan 27 Eylül 2025 Cumartesi günü yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatının yeniden başlamasının, federal hükümete, bölgeye ve şirketlere fayda sağlayacak önemli bir adım olduğunu söyledi.

Devlet hazinesine ek 3,36 milyon dolar gelir, yani ayda yaklaşık 100,8 milyon doların yatacağı kaydedilen açıklamada, yıllardır yaşanan memur maaşı gecikmesi sorunun çözümüne önemli bir fayda sağlayacağı vurgulandı.

“Kürdistan'da faaliyet gösteren şirketler, bölgedeki varlıklarından daha fazla meşruiyet kazandılar.” denilen açıklamaya göre petrol ihracat anlaşmalarının imzalanmasının ardından bazı şirketlerin hisseleri yükseldi ve Kürdistan Bölgesi'nde şirketlerin payı da dahil edildiğinde günlük toplam petrol üretimi yaklaşık 290 bin varil civarında olacak.

Açıklamada, anlaşmaya göre Kürdistan Bölgesi'nde günlük yaklaşık 240 bin varil ham petrol üretilecek, ancak bunun 190 bin varili ihraç edilerek SOMO aracılığıyla satılacak, 50 bin varili ise iç ihtiyaçlar için kullanılacağı kaydedildi.