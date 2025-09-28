Erbil'de hava geçen yıla göre yüzde 80 daha temiz

2 saat önce

Hava kalitesinin he geçen gün daha da iyileştiği Erbil’in doğasının temizlenmesi için bir dizi sıkı önlem alındı.

Erbil Çevre Müdürlüğü Başkanı Dilşad Hirani, 28 Eylül 2025 Pazar günü Kurdistan24’e verdiği demeçte, “Erbil'de hava her geçen gün daha da temizleniyor ancak temiz kalması için daha fazla çaba sarf edilmesi gerekiyor.” dedi.

Erbil'in havasının geçen yıla oranla yüzde 80 daha temiz olduğunu kaydeden Dilşad Hirani, bunun yüzde 50’sinin Runaki Projesi sayesinde olduğunu vurgulayarak, “Bu büyük bir başarı, çünkü yıllardır bu kadar temiz hava sağlayamıyorduk.” ifadesini kullandı.

Dilşad Hirani’ye göre mahallelerdeki çok sayıda jeneratörün kapatılması, çok sayıda kaçak rafinerinin kapatılması, restoranlara filtre takılması, ayrıca aşırı araç dumanının önlenmesi, Erbil'deki havanın temizlenmesi için yapılan başlıca çalışmalardır.

Erbil Çevre Müdürlüğü Başkanı, Erbil'de dizel ve benzin kalitesinin arttığını ve bir dizi sıkı önlem aldıklarını söyledi.