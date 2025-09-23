Irak- Meteoroloji kum fırtınası konusunda uyardı

4 saat önce

Irak’ı önümüzdeki günlerde kum fırtınasının etkisi altına almasının ve sıcaklık derecesinin yükselmesinin beklendiği bildirildi.

Irak Meteoroloji Kurumu, 23 Eylül 2025 Salı günü, önümüzdeki günlere ilişkim hava durumu verilerini paylaştı.

Irak’ın orta ve güney bölgelerinde etkili olan rüzgarın hızının artması nedeniyle şiddetli kum fırtınasının yaşanacağı belirtilirken, sıcaklıkların artacağı kaydedildi.

Kürdistan Bölgesi Meteoroloji ve Deprem Tahmin Merkezi de önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının az da olsa yükseleceği ifade edildi.