Kremlin Sözcüsü, Putin'in Trump ile Moskova'da görüşmeye hazır olduğunu bildirdi

53 dakika önce

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump ile başkent Moskova'da görüşmeye hazır olduğunu duyurdu.

Rus haber ajansı TASS'a açıklamalarda bulunan Sözcü Peskov, Putin'in Trump'ı Alaska'daki zirvede Moskova'ya davet ettiğini anımsatarak, bu teklifin geçerli olduğunu belirtti.

Peskov, "Putin, Trump ile görüşmeye hazır ve bundan memnun olacak. Her şey Trump'ın kararına bağlı." dedi.

Rusya'nın, İngiltere ve Fransa'nın nükleer cephanesini hesaba katma yönündeki talebinin geçerli olup olmadığı yönündeki soruyu da cevaplayan Peskov, bu konunun güncel olduğunu söyledi.

Peskov, ilk önce Rusya ve ABD arasında yapılan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması (New START) konusunda müzakerelerin başlatılması gerektiğini kaydederek, "Ancak ileride nükleer cephane konusunun da ele alınması lazım. Bu cephaneler, Avrupa'nın güvenliği ve stratejik istikrarı ile ilgili sorunun bileşenidir." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump, ağustos ayında Alaska'nın Anchorage kentindeki Elmendorf-Richardson Üssünde bir araya gelmişti.

Putin, Trump'a bir sonraki zirveyi Moskova'da gerçekleştirme teklifinde bulunmuş, Trump da bunun mümkün olduğunu belirtmişti.