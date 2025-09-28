Kiliseye saldırı: Önce patlama ardından silah sesleri duyuldu

1 saat önce

ABD'nin Michigan eyaletinde kilisede gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump, yaşananları “ABD'deki Hristiyanlara yönelik bir başka hedefli saldırı” olarak yorumladı.

Michigan'ın Grand Blanc kentindeki İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı ve kilisede yangın çıktı.

Yetkililer, saldırganın ayin sırasında aracıyla kiliseye çarptığını ve ardından kilisedekilere ateş etmeye başladığını belirterek, saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Saldırganın kiliseyi ateşe verdiğini aktaran yetkililer, yangının kısa sürede büyüdüğünü ifade ederek, yangının kontrol altına alınmasının ardından kiliseye girilebileceğini, can kaybı ve yaralı sayısının artabileceğini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, kiliseye yönelik saldırı hakkında bilgilendirildiğini belirtti.

Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"FBI olay yerine hemen intikal etti, federal soruşturmayı yürütecek ve eyalet ve yerel yetkililere tam destek sağlayacak. Şüpheli öldürüldü, ancak öğrenilmesi gereken çok şey var. Bu ABD'deki Hristiyanlara yönelik bir başka hedefli saldırı gibi görünüyor. Ülkemizdeki bu şiddet salgını derhal sona ermeli."