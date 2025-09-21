Şengal'de Ezidilere ait bir toplu mezar daha bulundu

3 saat önce

Şengal’da terör örgütü DAİŞ’in infaz ettiği vatandaşların gömüldüğü yeni bir toplu mezar bulundu.

DAİŞ’in bölgeden çıkarılmasının ardından Şengal’de bir toplu mezar bulundu. Böylelikle, bulunup açılan toplu mezar sayısı 93’e yükseldi.

İnsan hakları savunucusu Tahsin Şeyh Kalo, 21 Eylül’de yaptığı açıklamada, Şengal’da terör örgütü DAİŞ’in infaz ettiği vatandaşların gömüldüğü yeni bir toplu mezarın bulunduğunu bildirdi.

Söz konusu mezarın özel ekiplerce Şengal’in güneyindeki Cezire bölgesinde bulunduğunu kaydeden Tahsin Şeyh Kalo, mezarda gömülü olan mağdurlardan birinin cenazesinin çıkarıldığını ve kimliğinin tepit edildiğini söyledi.

Kazıların devam ettiğinin altını çizen Şeyh Kalo, “Bu toplu mezardaki kurbanların çoğu kadın ve çocuktu, toplu halde idam edilmişler. Şu ana kadar ortaya çıkan bulgular, trajedinin boyutlarının yalnızca küçük bir kısmını gösteriyor; zira binlerce Ezidi hala kayıp.” diye konuştu.

Şeyh Kalo’ya göre kazı çalışmalarının devam etmesi halinde daha fazla mezarın ortaya çıkması, DAİŞ’in Şengal ve çevresindeki Ezidilere karşı işlediği suçların boyutunu ortaya koyabilir.

DAİŞ’in 2015 yılında Şengal'i özgürleştirmesinden bu yana, yerel ve uluslararası uzman ekiplerce kazılan toplu mezarlarda, Ezidilerin yaşadığı insanlık dramının boyutları ortaya konuluyor.