Kütahya'da bir deprem daha
Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 19.43'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Simav ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 19.43'te yaşanan depremin 11,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 28, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-09-28
Saat:19:43:13 TSİ
Enlem:39.23639 N
Boylam:29.00833 E
Derinlik:11.91 km
Detay:https://t.co/CVHZVIefrW@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi