Kütahya'da bir deprem daha

2 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 19.43'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Simav ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 19.43'te yaşanan depremin 11,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.