Başkan Barzani, Azim Koalisyonu Başkanı ile Irak Parlamento seçimlerini görüştü
Başkan Mesud Barzani, Azim Koalisyonu Başkanı Musenna Samarrayi ile Irak'taki siyasi partiler arasındaki koordinasyonu değerlendirdi.
Barzani’nin Ofisi’nden 28 Eylül’de (bugün) yapılan açıklamada, Başkan Barzani’nin Azim Koalisyonu Başkanı Musenna Samarrayi’yi kabul ettiği belirtildi.
Görüşmede, Irak ve bölgedeki durum ile gerçekleştirilmesi planlanan Irak Parlamento seçimlerinin ele alındığı aktarıldı.
Açıklamada, Irak'taki siyasi partiler arasındaki ilişkiler ve koordinasyonun görüşmede değerlendirildiği kaydedildi.