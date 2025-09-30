Süryani öğrenciler: Anadilde eğitim çok önemli

40 dakika önce

Kürdistan Bölgesi'nde anadilde eğitim veren 50 Süryani okulu bulunmaktadır.

Dördü Erbil ilinde bulunan bu okullarda ilkokuldan liseye kadar eğitim verilmekte ve öğrenciler anadillerinde eğitim görmektedir.

Öğrenciler, Süryanice eğitimin anlama ve öğrenme becerileri üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu belirtmektedir.

Öğrencilerden Oriana Rooney, "Süryanice bizim anadilimiz. Öğretmenlerimiz bizi önemsiyor, çok iyi davranıp en iyi şekilde eğitiyorlar bizi." dedi.

Erbil Milli Eğitim Müdürü Fehmi Sliwa, hükümetin desteğini vurgulayarak, kitap, bina ve öğretmen konusunda herhangi bir eksiklik olmadığını söyledi.

Bu okullarda Süryanice'nin yanı sıra Kürtçe, İngilizce ve Arapça dersleri de veriliyor. Ayrıca, toplumsal entegrasyon nedeniyle bu okullara çok sayıda Kürt öğrenci eğitim alıyor.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, ilk kabinesinden bu yana toplulukları destekliyor ve Kürdistan Parlamentosu 1993 yılında topluluklara ana dillerinde eğitim hakkı tanıyan bir yasa çıkardı. Bu politika, Irak ve bölgede başarılı bir örnek olarak öne çıkıyor.