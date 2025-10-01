Uzmanlar: Kürdistan petrolünün ihracatı Avrupa ve Türkiye'nin enerji güvenliğini güçlendirecek

3 saat önce

Enerji uzmanları, petrol ihracatının Avrupa ve Türkiye'nin enerji güvenliğini güçlendirmenin yanı sıra Irak ve Kürdistan Bölgesi ekonomilerini canlandıracağına inanıyor.

İki buçuk yıldan uzun süredir petrol ihracatının askıya alınmasının ardından, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 06:50 itibarıyla Fişhabur petrol sahasından Ceyhan Limanı’na ham petrol ihracatı yeniden başladı. Bu gelişme, Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Irak Hükümeti ve uluslararası petrol şirketleri arasında imzalanan önemli anlaşmanın ardından geldi. Liman üzerinden günlük 190 bin varil Kürdistan ham petrolü pazarlanırken, günlük 50 bin varil petrol ise iç tüketime tahsis edilecek.

Bu stratejik gelişme, Türkiye ve Avrupa'nın enerji güvenliği üzerinde olumlu etkiler yaratacak. Uzmanlar, boru hattının Irak petrolünün taşınmasında daha güvenilir ve daha az masraflı bir yol olduğunu vurguluyor.

Akademisyen Ali Oğuz Diriöz, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "İhracat anlaşması, Türkiye ve Avrupa'nın enerji güvenliğini güçlendirecek." dedi.

Diriöz ayrıca, bu anlaşmanın endüstriyel kalkınmanın önünü açacağını ve geliri artıracağını, bunun da Kürdistan Bölgesi'nin daha fazla refahına yol açacağını belirtti.

Anlaşmanın mali etkileri önemli ve Irak federal bütçesine aylık yaklaşık 400 milyon ila 500 milyon dolar sağlaması bekleniyor.

Şeffaflığı sağlamak amacıyla, petrol satışları ABD Merkez Bankası (FED) aracılığıyla finanse edilecek. Anlaşma kapsamında, uluslararası petrol şirketleri üretim ve taşıma maliyetleri için varil başına 16 dolar alacak.

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener. Akyener ise, "İlk etapta ihracat hacmi küçük olsa da, boru hattının kapasitesi önemli bir artışa olanak sağlayacak. Kerkük petrolü de eklenirse, toplam ihracat günlük 700 bin ila 800 bin varile ulaşabilir." değerlendirmesinde bulundu.