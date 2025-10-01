Neçirvan Barzani ve Hamis Hancer Irak Parlamento seçimleri konusunu görüştü

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Siyade (Egemenlik) Koalisyonu Başkanı Hamis Hancer, Irak'taki siyasi süreç ve parlamento seçimlerine yönelik hazırlıkları ele aldı.

Neçirvan Barzani, 1 Ekim 2025 Çarşamba günü, Siyade Koalisyonu Başkanı Hamis Hancer ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Irak'taki genel durum, siyasi süreç ve parlamento seçimlerine yönelik hazırlıklar ele alınırken, Erbil-Bağdat ilişkileri ve sorunların çözümü için siyasi güçler ve partiler arasında koordinasyon ve iş birliğinin önemi vurgulandı.

Irak'ta bu yıl 10 Ekim'de parlamento seçimleri yapılacak. Seçimde 31 koalisyon, 38 siyasi parti ve 79 bağımsız aday 329 sandalye için yarışacak.