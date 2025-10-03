Erbil- Acil Su Projesi bir bisikletin hikayesini canlandırdı

6 dakika önce

Erbil’de bir aile, bir zamanlar su kıtlığının yaşandığı yıllarda kuyulardan su çekmek amacıyla kullandıkları bisikleti tam 30 yıldır saklıyor.

Erbil’in Daratu bölgesinde yaşayana Mem Ahmed ve komşuları, kuraklığın yaşandığı yıllarda kuyulardan su çekmeyi kolaylaştırmak için bir bisiklet kullandı. Bundan tam 30 yıl önce bir mahallenin hayatını kolaylaştıran bisiklet bugünlerde eski işlevini kaybetse bile hala Mem Ahmed’in en değerlileri arasında yer alıyor.

Bu bisikletin elektrik üretmek ve kuyulardan su çekmek için kullanılmasının üzerinden 39 yıl geçti. 60 dinara satın alınan bisiklet, şimdi bu aile ve Daratu sakinleri için 30 yıllık bir hatıra haline geldi.

Hikayesini Kurdistan24’e anlatan Mem Ahmed, tam 30 yıl önce Erbil’de ciddi bir su sıkıntısının yaşandığını ve insanların içme suyuna ulaşamadığını belirterek, bisikletin hikayesini şöyle anlattı:

“Bisiklet fikri elektrikçi olan bir komşumuzdan çıktı. Onun önerisi üzerine aldık bu bisikleti. O zaman bu bisiklete 60 dinar ödedik, daha sonra düzeneği oluşturduk. Evlerimizin damlarına koyduğumuz bir su varilinin dolması için 2 saat gerekiyordu.”

Mem Ahmed’in oğlu Abdulsettar Ahmed ise bisikletin yıllarca su sıkıntısıyla boğuşan Daratu sakinlerinin hikayesinin bir parçası haline geldiğini söyledi.

Kürdistan Bölgesi 9. kabinesinin hayata geçirdiği acil su projesine de değinen Abdulsettar Ahmed, “Erbil'deki acil su projesi vatandaşları nasıl mutlu ediyorsa o dönem bu fikri hayata geçirdiğimizde bu kadar mutlu olmuştuk. O zaman bisiklet fikrini kutlamak için evimizde davet vermiştik. Bu unutulmaz bir anı, bisiklet bizim için bir sembol haline geldi ve onu hep saklayacağız.” diye konuştu.