UNICEF uyardı: Gazze'deki anneler ve yenidoğanlar için durum hiç bu kadar kötü olmamıştı

1 saat önce

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki durumun anneler ve yenidoğanlar için hiç bu kadar kötü olmadığını bildirdi.

Gazze'de bulunan UNICEF Sözcüsü James Elder, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulunarak, İsrail'in işgal planını devreye soktuğu Gazze kentinde 200 bin kişinin daha tahliyesini talep ettiğini belirtirken, 400 binden fazla kişinin daha önce Gazze kentini terk ettiğini hatırlattı.

Gazze kentinde dün gittiği bir hastaneye her gün 60 ila 80 çocuğun, yetersiz beslenme ve diğer hastalıklar nedeniyle kaldırıldığını aktaran Elder, İsrail'in Gazze kentindekilerin gitmesini istediği Gazze'nin güneyini "sözde güvenli bölgeler" olarak lanse ettiğini kaydetti.

Elder, "Buralar aynı zamanda ölüm yerleri. İnsanların hareket edebileceği ne bir alanları ne de çadırları var. Gazze'nin güneyi çok tehlikeli. Gazze'deki anneler ve yenidoğanlar için durum hiç bu kadar kötü olmamıştı. Nasır Hastanesi'nde, koridorların yeni doğum yapmış kadınlarla dolu olduğunu görüyoruz. Gazze'ye görev için daha önce 6 kez geldim ancak durumu hiç bu kadar kötü görmemiştim." dedi.

UNICEF Sözcüsü Elder, Gazzeli kadınların, Gazze'nin kuzeyinden güneyine yolculuk yapmak zorunda kaldıkları için düşük yaptığını anımsatarak Gazze'de son 2 yılda 1000 bebeğin önlenebilir hastalıklardan öldüğünü bildirdi.

Gazze'deki çocuklara yönelik bir savaş, kıtlık ve çocuk felci salgını hakkında her zaman bilgi aktardıklarının altını çizen Elder, "Nedense bugün işler her zamankinden daha kötü. Herkes bunun sorumluluğunu taşıyor ama sadece (Gazze halkı) bir mağdur var." diye konuştu.