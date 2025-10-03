Erdoğan ile Trump telefonda Gazze'deki durumu görüştü

3 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’la gerçekleştirdiği görüşmede, İsrail’in saldırılarını sonlandırmasının bölgede barışın tesisine yönelik girişimlerin başarısı için önemli olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanlığından 3 Ekim Cuma günü yapılan açıklamaya göre Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’la karşı tarafın talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye ile ABD ilişkileri ve Gazze’deki durumun ele alındığı görüşmede Erdoğan, Washington’a yaptıkları ziyaretin Türkiye-ABD ilişkilerini daha da kuvvetlendirdiğini, iki ülke arasındaki savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini güçlendirici adımların atılmasının önemli olduğunu aktardı.

Erdoğan, Türkiye’nin Gazze başta olmak üzere bölgenin tamamında sulhu sükunun sağlanması için yoğun çaba harcadığını, bu amaca yönelik girişimleri de memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Türkiye’nin barış için diplomatik temaslarına hız verdiğini, küresel barış vizyonuna katkı sunmaya devam edeceklerinin altını çizen Erdoğan, İsrail’in saldırılarını sonlandırmasının bölgede barışın tesisine yönelik girişimlerin başarısı için önemli olduğunu vurguladı.