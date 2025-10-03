Rusya: Ukrayna'da son bir haftada 7 yerleşim birimini ele geçirdik

2 saat önce

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'daki Dnipropetrovsk ve Donetsk bölgelerinde 7 yerleşim birimini ele geçirdiklerini açıkladı.

Açıklamada, Rus ordusunun 27 Eylül-3 Ekim tarihlerinde Rusya-Ukrayna savaşındaki faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Hafta içinde Rus güçlerinin, Ukrayna'da 7 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiği kaydedilirken, "Dnipropetrovsk bölgesindeki Stepovoye ve Verbovoye, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Kirovsk, Şandrigolovo, Derilovo, Mayskoye ve Seversk Malıy yerleşim yerleri kurtarıldı." denildi.

Açıklamada, son bir haftada Ukrayna ordusuna ait 945 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince yok edildiği bildirildi.

Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 667 uçak, 283 helikopter, yaklaşık 87 bin 700 İHA, 631 hava savunma füze sistemi, 25 bin 338 tank ve zırhlı araç, 1592 çok namlulu roketatar, 30 binin üzerinde obüs ve havan topu ile 43 bini aşkın özel askeri aracın imha edildiği de aktarıldı.