"Teknik arıza nedeniyle duran petrol akışı yeniden başladı"

43 dakika önce

Kürdistan petrolünün Ceyhan Limanı üzerinden ihracatının durmasına neden olan teknik sorunların giderildiği bildirildi.

Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Ceyhan limanına petrol ihracatının geçici olarak durdurulmasına ilişkin açıklama yaptı.

Teknik sorunların giderildiği ve petrol akışının devam ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“3 Ekim 2025 Cuma günü, Ceyhan Limanı’nda bazı teknik sorunlar yaşandı, bu da Kürdistan petrolünün liman üzerinden sağlanan akışının durmasına neden oldu. Ancak teknik sorunlar tamamen çözüldü ve Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatı yeniden başladı.”

İki buçuk yıldan uzun sürepetrol ihracatının askıya alınmasının ardından, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 06:50 itibarıyla Fişhabur petrol sahasından Ceyhan Limanı’na ham petrol ihracatı yeniden başladı. Liman üzerinden günlük 190 bin varil Kürdistan ham petrolü pazarlanıyor.

Paris Tahkim Mahkemesi kararına göre Kürdistan Bölgesi’ndeki petrol sahalarından ham petrol ihracatı 25 Mart 2023'te durdurulmuştu. Ancak, Petrol Bakanlığı ile Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında 30 ay süren müzakerelerin ardından, petrol yatırım şirketleriyle Kürdistan ham petrolünün ihracatının yeniden başlatılması konusunda üçlü bir anlaşmaya varıldı.

Anlaşmaya göre Kürdistan Bölgesi'nde günlük yaklaşık 240 bin varil ham petrol üretilecek, ancak bunun 190 bin varili ihraç edilerek SOMO aracılığıyla satılacak, 50 bin varili ise iç ihtiyaçlar için kullanılacak.