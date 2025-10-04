Irak'ta seçmen kartlarının alım-satımına karışan 46 kişi tutuklandı

3 saat önce

Irak Milli Güvenlik Teşkilatı, seçmen kartlarının alım-satımına karışan 46 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Teşkilattan yapılan açıklamada, istihbarata dayalı çalışmalar sonucu Bağdat, Anbar, Musul ve Batı Musul bölgelerinde eş zamanlı güvenlik operasyonları düzenlendiği belirtildi. Bu operasyonlarda seçim sürecini hedef alan yasa dışı faaliyetlerde bulunan zanlıların yakalandığı ifade edildi.

Operasyonlarda seçmen kartlarının alım-satımına karışan 46 kişinin tutuklandığı, 1841 seçmen kartının da ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, gözaltına alınan tüm şüphelilerin ve ele geçirilen kartların, gerekli yasal işlemlerin yapılması için ilgili yargı mercilerine teslim edildiği kaydedildi.