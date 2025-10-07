Türkiye'nin Süleymaniye'ye uçuş yasağı milyonlarca dolara mal oldu

3 saat önce

Süleymaniye Turizm Firmaları Odası Başkanı Ata Enver, Süleymaniye Havalimanı ile Türkiye arasındaki uçuşların askıya alınması nedeniyle havayolu şirketleri ve acentelerin büyük zarar ettiğini belirtti.

Türkiye, Süleymaniye Uluslararası Havalimanına yönelik uçuş yasağını bir kez daha uzatma kararı aldı. Birkaç kez uzatılan bu karar, havalimanına ve ildeki turizm ve iş sektörlerine önemli ekonomik zararlar verdi.

Ata Enver, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, “Türkiye, turizm, tedavi ve ticaret açısından başlıca ülkelerden biri olarak yoğun talep görüyor. Süleymaniye Havalimanı ile Türkiye arasındaki uçuşların askıya alınması nedeniyle havayolu şirketleri ve acenteler ağır kayıplar yaşadı. Çünkü gelirlerinin %60-70'i bu seyahatlerden elde ediliyordu.” dedi.

Yapılan araştırmalar, Süleymaniye Havalimanından Türkiye'ye uçuş yapılmadığı son iki yılda uçuş sayısının yüzde 35 azaldığını ortaya koydu. Bu durum sadece idari bir sorun değil, aynı zamanda havalimanında 10 milyon dolardan fazla ekonomik kayba yol açtı.

Türkiye’nin 6 Ekim’de aldığı yeni kararla, uçuş yasağı 6 Ocak 2026 tarihine kadar uzatıldı. Söz konusu uçuş yasağı ilk olarak 3 Nisan 2023’te uygulamaya koyulmuştu.

O tarihte yapılan açıklamada, yasağın 3 Temmuz 2023’te yeniden değerlendirileceği belirtilmişti. Ancak Ankara o tarihten bu yana yasağı birkaç kez uzatma kararı aldı.