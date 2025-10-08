2025 Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi belli oldu

1 saat önce

Bilim insanları Susumu Kitagawa, Richard Robson ve Omar Yaghi, "metal-organik çerçevelerin geliştirilmesi" çalışmasıyla 2025 Nobel Kimya Ödülü'nü kazandı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2025 Nobel Kimya Ödülü'nün sahibini açıkladı.

Açıklamaya göre Japon Susumu Kitagawa, Avustralyalı Richard Robson ve ABD'li Omar M. Yaghi, "metal-organik çerçevelerin geliştirilmesi" alanındaki çalışmaları nedeniyle ödülün sahibi oldu.

Ödülü kazananların yeni bir moleküler yapı geliştirdikleri, bu yapıların da (metal-organik iskeletler), moleküllerin girip çıkabildiği geniş boşluklar içerdiği aktarıldı.

2024 Nobel Kimya Ödülü, "bilgi-işlemsel protein tasarımı" alanındaki çalışmalarından dolayı David Baker ve "protein yapı tahmini"yle ilgili çalışmalarından dolayı Demis Hassabis ile John Jumper'a verilmişti.