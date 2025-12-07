Netanyahu: İsrail, Suriye'nin güneyinden çekilmeyecek

1 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Suriye'nin güneyinden çekilmeyeceğini söyledi.

Netanyahu, İsrail büyükelçileri, misyon şefleri ve Dışişleri Bakanlığı yöneticilerinin katıldığı konferansta konuşma yaptı.

İsrail ordusunun, Esad rejiminin devrilmesinin hemen ardından girdiği Suriye'nin güneyindeki Cebel eş-Şeyh Dağı (Hermon Dağı) ile Golan Tepeleri'nden çekilmeyeceğini belirten Netanyahu, "Bu varlıkları korumak istiyoruz." dedi.

Netanyahu, Şam yönetimi ile Suriye'nin güneyinin silahsızlandırılmasını ve Dürzilere "sahip çıkabilmelerini" sağlayacak bir anlaşmaya varabileceklerini umduklarını savundu.