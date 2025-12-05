Koçyiğit: Öcalan'a göre SDG'den bir güç orduya entegre olup, diğeri asayişi sağlayabilir

5 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İmralı’daki görüşmede Abdullah Öcalan'ın Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) entegrasyonuna dair "Bir güç merkezi orduya katılacak bir diğer güç ise yerel savunma hattını yapacak." dediğini belirtti.

T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Gülistan Kılıç Koçyiğit, komisyon heyetinin İmralı Adası'nda Öcalan ile yaptığı görüşmeye dair açıklamalarda bulundu.

Görüşmede Suriye ve SDG'nin Öcalan tarafından kapsamlı değerlendirildiğini belirten Koçyiğit, Abdullah Öcalan'ın Suriye'de demokratikleşme sağlanmazsa Şam yönetiminin başındaki Ahmed Şaraa'nın bir diktatöre dönüşebileceği uyarısında bulunduğunu söyledi.

Öcalan’ın SDG'ye dair formül sunduğunu aktaran Koçyiğit, "Öcalan, SDG'nin orduya entegre olması ile ilgili şunu söyledi: Bir güç merkezi orduya katılacak bir diğer güç ise yerel savunma hattını yapacak ve asayişi sağlayacak." dedi.

Abdullah Öcalan'ın Suriye'de demokratikleşme sağlanmazsa Şam yönetiminin başındaki Ahmed Şaraa'nın bir diktatöre dönüşebileceği uyarısında bulunduğunu söyleyen Koçyiğit, "Öcalan orada, Suriye'deki bütün halkların kendi kimlikleriyle katılabilecekleri demokratik bir sistemi kastetti. Ama bunun olmaması durumunda olacak şeyi de açık ve net söyledi; bir diktatörlük. Yani başka bir Esad yönetiminin yeni bir isimle, yeni bir formülle devamı." sözlerini sarf etti.

Öcalan'ın görüşmede SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ile Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Ofisi Eş Başkanı İlham Ahmed'in isimlerini de zikrettiğini kaydeden Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Beni dinlerler, beni önemserler." dediğini aktardı.

Koçyiğit, Abdullah Öcalan’ın "Benim Kuzey ve Doğu Suriye yönetimindekilerle iletişim olanaklarım arttırılmalı." dediğini de aktardı.