DEM Parti: İmralı görüşmesinin içeriği bağlamından koparıldı, tamamı paylaşılsın

1 saat önce

DEM Parti Komisyon Üyeleri, PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda yapılan görüşme içeriğinin bağlamından koparıldığını belirterek, görüşme tutanaklarının tam halinin toplumla paylaşılması çağrısında bulundu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Üyeleri, Öcalan ile yapılan görüşmeye dair komisyon toplantısında paylaşılan “özet” metinle ilgili yazılı açıklama yaptı.

İmralı’da Abdullah Öcalan ile Süreç Komisyonu adına yapılan görüşme içeriğinin sadık, bütünlüklü ve objektif bir biçimde kamuoyuyla paylaşılması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, "Tarihsel nitelikteki böyle bir meselenin çözümünde en fazla kaçınılması gereken husus, siyasal hesaplarla “kapalılık” ile “şeffaflığın” karşıt kutuplar gibi araçsallaştırılmasıdır. Şeffaflık, sürecin meşruiyetini ve toplumsal sahiplenmeyi güçlendiren asli ilkedir." denildi.

Öcalan’ın komisyon heyetiyle yaptığı görüşmenin içeriğinin "parça parça, eksik ve öznel yorumlarla aktarılmasının; her şeyden önce Öcalan’ın bu süreçteki tarihsel rolünü daraltma ve tartışmaya açma riskini barındırdığı" belirtilen açıklamada, "Komisyonda, parti olarak biz de İmralı tutanaklarının tümünün, olduğu gibi kamuoyuyla paylaşılmasını talep ettik. Ancak tüm ısrarlarımıza rağmen, Meclis Başkanlığı tutanakların tamamını paylaşmak yerine, dolaylı bir anlatıma dayalı, özetlenmiş bir metni hem komisyona hem de kamuoyuna sunmayı tercih etmiştir. Adaya giden heyet üyemizin bu özet metnin hazırlanmasına dahli olmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Öcalan’ın sözlerinin, kimsenin politik pozisyonuna yedeklenmeden, herhangi bir parti içi hesaplaşmanın malzemesi haline getirilmeden, olduğu gibi ve tam haliyle görünür kılınmasını savunan DEM Parti Komisyon Üyeleri, tutanakların tamamının komisyon üyeleriyle eksiksiz paylaşılması, ardından da kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlayacak şeffaf bir mekanizmanın işletilmesi yönündeki taleplerini yineledi.