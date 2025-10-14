Neçirvan Barzani: KDP'nin olduğu yerde refah olur

28 dakika önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani, "KDP'nin olduğu yerde refah ve imar da olur." dedi.

KDP Genel Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani, 14 Ekim 2025 Salı günü, Erbil ilinde KDP'nin 275. Listesi'ni desteklemek amacıyla düzenlenen bir karnavala katıldı.

Burada konuşan Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi ile Irak arasındaki sorunların çoğunun anayasanın uygulanmamasından kaynaklandığını belirterek, bu aşamada anayasanın uygulanması ve Kürtlerin haklarının pekiştirilmesi için de Kürtlerin Bağdat'ta güçlü olması gerektiğini vurguladı.

Neçirvan Barzani, karnavaldaki katılımcılara seslendirerek, "KDP'yi 800 bin oya ulaştırdınız için hepinize teşekkür ediyorum, ancak bu sefer dileğimiz bir milyon oya ulaşmak," dedi.

"Başkan Barzani bize KDP'nin bir vesile olduğunu ve Kürdistan'ın hepimizin amacı olduğunu öğretti." diyen KDP Genel Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani, "Güçlü bir Kürdistan'a sahip olmak ve Kürt halkının taleplerini hayata geçirmek için KDP'yi Irak Parlamentosuna güçlü bir şekilde görmeliyiz." sözlerini kullandı.

Neçirvan Barzani, KDP'nin Kürdistan'ın çağdaş tarihinde en büyük gurur kaynağı olduğunu ve öyle kalması gerektiğininin altını çizerek, KDP'nin olduğu yerde refah ve imar da olduğunu söyledi.

KDP'nin Kürdistan'ın en büyük koruyucusu olduğunu vurgulayan Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi'nde barış, güvenlik ve birlikte yaşamanın KDP'nin düşünce ve liderlik kaynağı olduğuna işaret etti.

Irak Parlamento seçimlerinin önemine değinen KDP Genel Başkan Yardımcısı, Irak'taki sorunların ve siyasi sürecin sandık yoluyla çözüleceğini, bu nedenle seçim günü herkesin sandık başına gitmesi gerektiğini söyledi.

"Oy kullanmaya gittiğinizde herkese KDP'nin kimliğinin refah, çalışmalarının refah olduğunu söyleyin. Partinin yolu barış ve bir arada yaşamaktır." diyen Neçirvan Barzani, KDP'nin Bağdat'taki Kürdistan halkının kazanımlarının garantörü olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının haklarının sağlanması için tüm Kürt partilerini Bağdat'ta birleşmeye çağırdı.