Kürdistan'da sanayi bölgesi bir turizm merkezi iken Irak'ta ihmal edilmiş bir çöplük

Son yıllarda, Kürdistan Bölgesi'ndeki sanayi bölgeleri iyi organize edilip, her türlü gerekli hizmetin sağlanırken, Irak'ın orta ve güney şehirlerinde sanayi bölgeleri tüm hizmetlerden yoksun.

Sanayi bölgesindeki başıboş köpekler, çöp, duman ve temel hizmetlerin eksikliği, onlarca yıldır işverenlerin, çalışanların ve ziyaretçilerin sağlığı için önemli bir tehdit oluşturmakta.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, bu bölgelerin temiz tutulup, ihtiyaçlarının giderilmesi için oldukça çalışmalar yaparken, Irak Hükümeti, ülkenin diğer noktaları gibi sanayi alanlarını da tüm hizmetlerden yoksun bırakmış durumda.

Irak’ta hükümetinde ortak olduğu ve kira aldığı sanayi bölgelerinde petrol, atık ve çöp biriktiğini, hiçbir hizmetin sağlanmadığını söyleyen çalışanlar, en basit haklardan bile mahrum bırakıldıklarını söylüyor.

Federal hükümetin işverenlerden hizmet sağlama adı altında aylık 25 bin ila 75 bin dinar arasında ücret alırken, onlara su ve elektrik bile sağlamıyor.

Irak makamlarının halkın temel taleplerini görmezden gelmesi ve yolsuzluk, bölgenin geri kalmışlığının başlıca nedenleri olarak değerlendiriliyor.

Kürdistan Bölgesi’nde ise durum çok farklı. Duhok'ta iki yıldır uluslararası standartlara uygun, modern ve çağdaş bir anlayışla yeni bir otomotiv endüstri bölgesi inşa ediliyor. Bu bölgeyi ziyaret eden sürücüler rahat ve mutlu hissediyor. Bu durum yabancı vatandaşların da dikkatini çekti.

Duhok’un batısında altı bölgeden oluşan yeni sanayi bölgesi, 679 bin metrekarelik bir alanda, 62 milyon dolar maliyetle inşa ediliyor.

Sürücü Hazim Muhammed, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, sanayinin çok gelişmiş olduğunu, çok düzenli bir şekilde inşa edildiğini ve yeşilliğin bol olduğunu, çok temiz ve sorunsuz olduğunu söyledi.

Proje, altı bölgeden, 2 bin 378 adet sanayi ünitesinden ve 30 bin metrekare yeşil alandan oluşuyor. Projede 24 saat elektrik, yangın söndürme sistemi, internet, motel, sağlık ocağı ve polis karakolu gibi hizmetler de sunuluyor.