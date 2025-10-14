Suriye basını: Ahmed Şaraa yarın Rusya’yı ziyaret edecek
Suriye basınının adı açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberlerde, Ahmed Şaraa’nın yarın (15 Ekim 2025 Salı günü) Rusya’nın başkenti Moskova'yı ziyaret edeceği bildirilerek, Şaraa’nın işlediği savaş suçlarından yargılanması için devrik lider Beşar Esad’ın ülkesine iadesini talep edeceği belirtildi.
Ahmed Şaraa’nın, ayrıca temaslarında Rusya'nın Tartus Deniz Üssü ve Hmeymim Hava Üssü'ndeki varlıkları hakkında görüşmeler yapacağı belirtildi.
Suriye, geçtiğimiz hafta Aralık 2024 tarihinden bu yana Rusya’ya sığınan Esad hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarmıştı.