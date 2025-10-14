Hamdi Şengali: SOMO aracılığıyla bugüne kadar 2,5 milyon varil petrol satıldı

3 saat önce

Irak Devlet Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) Genel Müdür Yardımcısı Hamdi Şengali, petrol ihracatının başlangıcından bu yana SOMO aracılığıyla Kürdistan Bölgesi'nden Ceyhan Limanı'na 2,5 milyon varil petrol ihraç edildiğini söyledi.

SOMO Genel Müdür Yardımcısı Şengali, 14 Ekim 2025 Salı günü düzenlediği basın toplantısında, "Kürdistan Bölgesi'nden Ceyhan Limanı'na petrol ihracatı sorunsuz bir şekilde devam ediyor ve üretim her geçen gün artıyor." dedi.

Petrol ihracatının başlangıcından bu yana SOMO aracılığıyla Kürdistan Bölgesi'nden Ceyhan Limanı'na 2,5 milyon varil petrol ihraç edildiğini belirten Hamdi Şengali, "Erbil ile Bağdat arasındaki petrol anlaşmasının geçerlilik süresi üç aydır, ancak bu süre yenilenecek." diye konuştu.

İki buçuk yıldan uzun süre petrol ihracatının askıya alınmasının ardından, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 06:50 itibarıyla Fişhabur petrol sahasından Ceyhan Limanı’na ham petrol ihracatı yeniden başlamıştı.