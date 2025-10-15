Mesrur ​​Barzani ve Hamid Şetri, Erbil-Bağdat arasındaki sorunların çözümünü görüştü

39 dakika önce

Başbakan Mesrur ​​Barzani ve Irak İstihbarat Servisi Başkanı Hamid el-Şetri, Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Mesrur ​​Barzani, 15 Ekim Çarşamba günü, Irak İstihbarat Servisi Başkanı Hamid el-Şetri'yi kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden yapılan açıklamaya göre görüşmede Irak'taki güvenlik durumu ele alınırken, ​ güvenlik ve istikrarın sağlanması için Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasında iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

Görüşmede, her iki taraf da Irak'taki vatandaşların refahını ve kamu hizmetlerini iyileştirmeyi ve Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunları kökten çözmeyi temenni etti. Ayrıca Irak Parlamento seçimlerine yönelik son hazırlıklar hakkında görüş alışverişinde bulundu.