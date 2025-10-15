Kürdistan Bölgesi ve UNESCO'dan Erbil Kalesi'nin restorasyonu için iş birliği

2 saat önce

Dünyanın en eski anıtlarından birini korumak amacıyla Kürdistan Bölgesi ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Erbil Kalesi'nin restorasyonu için yeni bir anlaşma imzaladı.

Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Sefin Dizeyi, Kurdistan24’e verdiği demeçte, “Tarihi yerleri korumak çok önemli. UNESCO listesindeki Erbil Kalesi'nin daha fazla çalışmaya ihtiyacı var, restorasyonu kolay olmayacağı için iyi mali kaynaklar gerektirecek, bu nedenle bu ortaklık çok önemli.” dedi.

Özel sektör şirketi Kar’ın sahibi Şeyh Baz, anlaşmanın önümüzdeki dört yıl için geçerli olacağı ve çok yoğun bir çalışma gerektireceğini kaydederken, “Bu, Kürdistan ve tüm Irak için tarihi bir anlaşmadır. UNESCO, Erbil'in tarihini koruyor ve tüm dünyaya tanıtıyor.” diye konuştu.

Özel sektör şirketi Kar, Erbil Kalesi'ni yeniden canlandırmak için 2014 yılından beri UNESCO ile iş birliği yapıyor.