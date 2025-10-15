Türkiye’den Süleymaniye’ye uçuşlar yeniden başlıyor

3 saat önce

Türkiye’nin Süleymaniye Uluslararası Havalimanına yönelik uyguladığı yasağa ilişkin duyurunun NOTAM sitesinden kaldırıldığı bildirildi.

Süleymaniye Uluslararası Havalimanından yapılan açıklamaya göre 15 Ekim 2025 Çarşamba günü, Türkiye'nin havalimanına yönelik uçuş yasağına ilişkin NOTAM duyurusu, Türk Sivil Havacılık Kurumu tarafından NOTAM’ın küresel web sitesinden kaldırdı.

Açıklamada, 3 Nisan 2023’te uygulamaya konulan ve defalarca uzatılan uçuş yasağının kaldırılmasıyla, hava trafiğinin normale döneceği ve seferlerin yeniden başlayacağı kaydedildi.

Türkiye, söz konusu uçuş yasağını ilk olarak 3 Nisan 2023’te uygulamaya koymuştu.

O tarihte yapılan açıklamada, yasağın 3 Temmuz 2023’te yeniden değerlendirileceği belirtilmişti.

Ancak Ankara o tarihten bu yana yasağı birkaç kez uzatma kararı aldı. Karar en son 6 Ekim 2025'te 3 ay süreyle uzatılmıştı.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin 9 Ekim 2025’te Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede, Süleymaniye Uluslararası Havalimanına yönelik yasak kararının kaldırılmasını talep ettiği belirtiliyor.