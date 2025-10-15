KDP'li Ali Hüseyin: Barzani'nin izi milli kazanımların temelidir

5 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Süleymaniye-Halepçe Örgütlenme Bürosu Başkanı Ali Hüseyin, "Barzani'nin izi ulusal başarıların ve birlikte yaşamanın temelidir." dedi.

Ali Hüseyin, 15 Ekim'de Süleymaniye'de düzenlenen törende, KDP'nin mücadelesinin tarihine ve milli kimliğin şekillenmesindeki rolüne dikkat çekti.

KDP'li Hüseyin, "KDP'nin mücadele tarihi ve Barzani'nin izi, Kürdistan halkının bugün elde ettiği başarıların mucidi. Bu mücadele, yalnızca bölgesel düzeyde değil, Irak düzeyinde de ulusal düşüncenin sağlam bir temelidir." diye konuştu.

"Barzani'nin izi birlikte yaşama, kardeşlik, birlik, demokrasi, tüm farklı renk ve seslere saygı mesajıdır." diyen Ali Hüseyin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"KPD ve Barzani, bir asırdır Kürdistan halkı için büyük başarılara imza attı. Şehit kanlarının ürünü olan tarihimizle, Peşmerge güçlerinin gücüyle ve milletimizin sadakatiyle gurur duyuyoruz.

Şehit kanlarıyla, ister Eylül Devrimi'nde, ister 11 Mart Anlaşması'nda, ister Kürdistan halkının ayaklanmasında ve parlamentonun kurulmasında olsun, elde ettiğimiz mücadeleyle gurur duyuyoruz."