Başkan Barzani ve ENKS heyeti Suriye'deki durumu görüştü

Başkan Mesud Barzani’nin, Suriye Kürtleri Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanlık Kurulundan oluşan heyeti kabul ettiği bildirildi.

Barzani’nin Ofisinden yapılan açıklamaya göre 15 Ekim 2025 Çarşamba günü, Başkan Barzani, Pirmam’da ENKS Başkanlık Kurulundan bir heyetle bir araya geldi.

Görüşmede, bölgedeki siyasi durum ve Suriye'deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Suriye'deki Kürtlerin durumuna değinerek, Suriye'deki Kürt partileri arasında birliğe ihtiyaç olduğunu vurgulayan Başkan Barzani, Kürt partilerine Suriye'deki Araplar ve diğer topluluklarla toplumsal uzlaşı ve birlik ilkelerini güçlendirmek için çalışma çağrısında bulundu.