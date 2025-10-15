Başbakan Barzani "Bilim Parkı"nın temelini attı

2 saat önce

Erbil'de Kürdistan İnovasyon Enstitüsüne ait “Bilim Parkı”nın temel atma tören, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Başbakan Mesrur Barzani, 15 Ekim 2025 Çarşamba günü, Erbil’de Kürdistan İnovasyon Enstitüsüne ait “Bilim Parkı”nın temel atma törenine katılarak, parkın temelini attı.

Kürdistan İnovasyon Enstitüsü, Başbakan’ın, vatandaşları, özellikle de Kürdistan gençlerini, hayallerinin peşinden gitme, kendi işlerini kurma ve daha iyi bir gelecek düşünme fırsatına sahip olmaya teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği bir eserdir.

Kürdistan İnovasyon Enstitüsü, araştırma, inovasyon ve girişimciliğin buluştuğu ve hayata geçirildiği yerdir. Enstitü, Kürdistan'da sürdürülebilir ve gelişmiş bir ekonomi yaratmak, modern teknoloji ve iş gücü piyasasına uyum sağlamak amacıyla yenilik yapmayı amaçlayan veya yeni teknoloji uygulamayı düşünen fikir ve şirketleri destekliyor.

İnsani hizmetin merkezinde yer aldığı yenilikçi çalışmalar yürütmeyi hedeflen enstitü, önümüzdeki 10 yılda yenilenebilir enerji, sağlık, ulaşım, moda, bilişim teknolojileri ve otomasyon teknolojisine odaklanmayı hedefliyor.

Yaklaşık 200 bin metrekarelik bir alanı kaplayan enstitüye bağlı büyük bilim parkı ise Erbil'in Kesnazan ve Pirmam caddeleri arasındaki 150 Metrelik Cadde üzerinde yer almaktadır.

Parkta, her biri bağımsız olmasına rağmen bir dağ sırası gibi görünen üç büyük dağ yapısı bulunmaktadır. Ayrıca, parka farklı ve çekici bir manzara kazandıran tepeler, nehirler ve uçsuz bucaksız yeşillikler de bulunmaktadır.

Üç aşamada tamamlanacak olan proje genel olarak bilimsel laboratuvarlar, ofisler, sergi salonları, seminer ve konferanslar için geniş salonlar, restoranlar, spor salonları, yüzme havuzları, mağazalar, eğitim tesisleri, mesleki, konutlar, otopark ve güzel bahçelerden oluşmaktadır.