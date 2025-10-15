Adalet Bakanı'ndan "Rojin Kabaiş"in ölümü hakkında açıklama

3 saat önce

Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 15 Ekim 2024’te Van Gölü kıyısında cesedi bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş ile ilgili adli soruşturma devam ederken Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma hakkında açıklama yaptı.

Yürütülen adli soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiğini kaydeden Tunç, Adli Tıp Kurumunun (ATK) raporunun soruşturma dosyasına girdiğini söyledi, rapora ek olarak İstanbul ATK'dan konuya ilişkin olarak ek bir uzman mütalaası talep edildiğini bildirdi.

Kabaiş cinayetinin gündemdeki yerini korumasının üzerine Bakan Tunç, sosyal medya platformu X üzerinden şüpheli ölüme dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Van ilimizde 27 Eylül 2024 tarihinde kaybolan ve 15 Ekim 2024’te Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş adlı evladımızın hayatını kaybetmesi ile ilgili olarak Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma çok yönlü şekilde devam etmektedir.

Hepimizi derin bir üzüntüye sevk eden bu elim olayın aydınlatılması amacıyla, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan kapsamlı inceleme sonucunda hazırlanan rapor, soruşturma dosyasına girmiştir.

Otopsi, biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizler sonucunda hazırlanan bu rapora ek olarak İstanbul Adli Tıp Kurumundan konuya ilişkin ek bir uzman mütalaası talep edilmiştir.

Soruşturma sürecinde kamera kayıtları, telefon incelemeleri, HTS dökümleri ve tanık ifadeleri de detaylı biçimde değerlendirilmiş, evladımızın kullandığı telefonun kilidinin açılması için yurt dışından uzmanların da dahil olduğu teknik çalışma ve bazı dijital materyallerin incelemeleri devam etmektedir.

Soruşturma kapsamında, hiçbir ayrıntı gözardı edilmeden bütün deliller ve raporlar derinlemesine incelenmekte, yargı makamlarının koordinasyonunda tüm süreç titizlikle yürütülmektedir.

Başta Rojin evladımızın acılı ailesi olmak üzere milletimiz müsterih olsun; soruşturmada tek bir nokta dahi karanlıkta kalmadan maddi gerçeğin mutlaka ortaya çıkarılması için yoğun bir gayret gösterilmektedir.

Rojin evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum."

Ne olmuştu?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Kabaiş, geçen yıl 27 Eylül’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuştu.

Kabaiş’in 15 Ekim’de Mollakasım Mahallesi sahilinde cesedi bulunmuştu. Soruşturma sürerken, Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi Merkezi tarafından hazırlanan rapor, 10 Ekim’de dosyaya girdi.

Paylaşılan raporda Kabaiş’in göğüs ve vajina iç bölgesinde 2 ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği açıklanmıştı.

Kadın dernekleri, Kabaiş ile ilgili yürütülen soruşturmanın etkin bir biçimde ilerlememesi, Kabaiş'in vücudunda tespit edilen erkek DNA'ların çok geç ortaya çıkarılması, dosya üzerinde kısıtlılık kararının sürmesi ve Kabaiş'in telefon incelemesinin dahi tamamlanmamasına tepki göstermiş, Kabaiş'in cesedinin bulunmasının birinci yıl dönümünde birçok şehirde eylemler düzenlemişti.