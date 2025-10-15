Siyade Koalisyonu: Sefa Meşhedani'nin katilleri en kısa sürede yakalanmalı

1 saat önce

Siyade Koalisyonu, koalisyondan seçimlere giren milletvekili adayı Sefa Meşhedani’nin hükümetteki yolsuzluğu ifşa ettiği nedeniyle suikasta uğradığını belirtti.

Bağdat İl Meclisi üyesi ve seçim adayı Sefa Meşhedani, 15 Ekim 2025 Çarşamba günü, aracının altına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Siyade Koalisyonu’ndan basına yapılan açıklamada, “Bu eylemi gerçekleştirenler dizlerimizi kırabileceklerini sanıyorlar ama yanılıyorlar çünkü biz onu şehit olarak görüyoruz. İrademizi kırmak istiyorlar ama bunu asla başaramayacaklar. Adayımızın öldürülmesi, çıktığımız bu yolda bizi yıldıramaz. Halkımızın meşru haklarından asla geri adım atmayacağız ve onları savunmaya devam edeceğiz.” denildi.

Cinayetin tekrarlanmasından endişe duyulduğu ve benzer olayların tekrarlanmasının kaçınılmaz olduğu vurgulanan açıklamada, güvenlik güçlerinin derhal soruşturma başlatıp, suçluların mahkemede yargılanması çağrısı yapıldı.

Sefa Hüseyin Meşhedani'nin suikastının yolsuzluğun açığa çıkarılmasında katkısı olmasına bağlanılan açıklamada, suçluların kimliklerinin en kısa sürede açıklanması istendi.