Tehlike kapıda; Atmosferdeki karbondioksit 2024'te rekor seviyeye ulaştı

1 saat önce

Atmosferdeki karbondioksit oranının 2024'te rekor seviyede artarak zirveye ulaştığı ve bu durumun dünyayı uzun vadeli bir sıcaklık artışına sürüklediği bildirildi.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), sera gazı yoğunluğu ve bunun hava sıcaklığına etkisine ilişkin rapor yayımladı.

"Atmosferdeki karbondioksit seviyeleri 2024'te rekor seviyede artarak yeni zirvelere ulaştı. Bu durum, dünyayı daha uzun vadeli bir sıcaklık artışına sürükledi." denilen raporda, karbondioksit oranlarındaki yükselişin insan faaliyetleri ve orman yangınlarındaki artışla ilgili olduğuna işaret edildi.

Yaşanan durumun kısır bir iklim döngüsüne dönüşme tehlikesi oluşturduğu vurgulanan raporda, şu ifadeler kullanıldı:

"Karbondioksit artış oranları 1960'lardan bu yana 3 katına çıktı. 2011'den 2020'ye kadar olan 10 yılda yıllık ortalama 0,8 (milyonda parçacık sayısı) ppm'lik artıştan yılda 2,4 ppm'ye yükseldi. 2023'ten 2024'e kadar küresel ortalama karbondioksit konsantrasyonu 3,5 ppm arttı. Bu, modern ölçümlerin 1957'de başlamasından bu yana en büyük artış oldu."

İnsan faaliyetleriyle ilişkili ikinci ve üçüncü en önemli uzun ömürlü sera gazları olan metan ve nitröz oksit konsantrasyonlarının da rekor seviyelere yükseldiği bildirilen raporda, "Günümüzde atmosfere salınan karbondioksit emisyonları yalnızca küresel iklimi etkilemekle kalmıyor. Bunlar aynı zamanda atmosferdeki uzun ömrü nedeniyle iklim üzerinde yüzlerce yıl boyunca da etkili olmaya devam edecek." denildi.