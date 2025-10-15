Akdeniz'de 4,3 şiddetinde deprem
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde söz konusu depreme ilişkin detaylar paylaşıldı.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre saat 07.20'de merkez üssü Akdeniz olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 6,34 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2025-10-16
Saat:07:20:45 TSİ
Enlem:34.86167 N
Boylam:26.23944 E
Derinlik:6.34 km
