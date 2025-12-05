Putin: "Batı’nın başlattığı savaşı durdurmak istiyoruz"

3 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da devam eden savaş ile ilgili yaptığı açıklamada, "Biz, Batı'nın Ukrayna'yı kullanarak üzerimize yönlendirdiği savaşı durdurmak istiyoruz." dedi.

Vladimir Putin, Hindistan ziyareti kapsamında Hint basınına röportaj verdi.

Son dönemlerde Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için ABD Başkanı Donald Trump’ın çabalarına dikkat çeken Putin, "Trump’ın bu savaşın insani gerekçelerle de olsa hızlı bir şekilde son bulmasını istediğinden hiç şüphem yok. Çünkü kayıpların en aza indirilmesi gerektiğini defalarca dile getirdi." ifadelerini kullandı.

Savaşın son bulması için Trump’ın çabasının bir diğer nedeninin de ekonomik gerekçeler olduğuna işaret eden Putin, "Ekonomik nedenler de var. Bu enerji ve diğer alanları da kapsayabilir. ABD ile Rusya arasında ekonomik ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin mümkün olduğu birçok alan var ve bu her iki ülke için de faydalı olacaktır." dedi.

Batılı ülkelerin Ukrayna’yı kışkırtarak kendilerine yönelik bir savaş başlattığını, Rusya’nın Kırım ve Donbass bölgesi kararlarının da bu gerekçeyle alındığını savunan Putin, "Rusya olarak biz, Batı'nın Ukrayna'yı kullanarak üzerimize yönlendirdiği bu savaşı durdurmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.

Ukrayna’nın kendilerine yönelik tehdit oluşturduğunu da savunan Putin, "Ukrayna da dahil olmak üzere her ülke kendi savunma yöntemlerini seçme ve kendi güvenliğini sağlama hakkına sahip. Ukrayna’nın bu hakkını reddetmiyoruz. Ancak bu Rusya’ya karşı yapılırsa kabul edilemez. Ukrayna NATO'ya katılmanın kendisine fayda sağladığını düşünüyor. Ama biz bunun güvenliğimizi tehdit ettiğini söylüyoruz. Gelin Ukrayna’nın güvenliğini bizi tehdit etmeden sağlamanın bir yolunu bulalım." diye konuştu.