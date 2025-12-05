Yerlikaya: 33 ilde DAİŞ operasyonunda 233 şüpheli yakalandı

4 saat önce

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 33 ilde terör örgütü DAİŞ'e yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 233 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçmiş dönemlerde terör örgütü DAİŞ içerisinde faaliyet yürüten ve örgüte finans sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince operasyonlar düzenlendiğini belirten Yerlikaya, son 2 haftayı kapsayan çalışmaların Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Antep, Hatay, İstanbul, İzmir, Maraş, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Urfa, Uşak, Van ve Yozgat olmak üzere 33 ilde gerçekleştirildiğini kaydetti.

Operasyonlarda 233 şüphelinin yakalandığını açıklayan Yerlikaya, adli makamlara sevk edilen zanlılardan 51'inin tutuklandığını, 24'ü hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığını, diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiğini aktardı.