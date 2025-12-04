Kürdistan Bölgesi Hükümetinden Başkan Barzani'nin Cizre ziyaretine ilişkin açıklama

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından Başkan Mesud Barzani'nin Cizre ziyaretiyle ilgili yapılan açıklamada, endişeleri gidermek, ilişkileri derinleştirmek, uzlaşıyı sağlamak, ortak çıkarları ve bölgedeki istikrarı korumak için herkesin birlikte çalışması gerektiği vurgulandı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Başkan Barzani'nin Cizre ziyaretine ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Başkan Barzani'nin Şırnak ve Cizre'ye yaptığı tarihi ziyaretin Melaye Ciziri Sempozyumu'na katılımının, barış sürecine verdiği desteğinin resmi devlet kurumları ile bölge halkı tarafından sıcak karşılandığı belirtildi.

Ziyaretin daha sonra farklı, istenmeyen ve kasıtsız yorumlandığı, bunun da endişe yarattığı belirtilen açıklamada, "Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerde muhteşem bir dönemin yaşanmasıdır." denildi.

Barış sürecinin önemli ve hassas bir meselenin çözümünde atılmış doğru bir adım olduğu kaydedilen açıklamada, "Türkiye Hükümetini, iktidar partilerini, Türkiye'de ve bölgede barış ve istikrarın sağlanmasında etkili rol oynayan herkesi tebrik ediyoruz." sözleri kullanıldı.

Açıklamnın sonunda, endişeleri gidermek, ilişkileri derinleştirmek, uzlaşıyı sağlamak, ortak çıkarları ve bölgedeki istikrarı korumak için herkesin birlikte çalışması gerektiği vurgulandı.