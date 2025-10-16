Hava kirliliğinin Türkiye ekonomisine zararı yıllık 138 milyar dolar

Hava kirliliği bir yılda 62 bin ölüme neden oldu

3 saat önce

Türkiye’den 2024 yılında 62 bin kişinin hava kirliliği kaynaklı sebeplerle hayatını kaybettiği belirtilirken, hava kirliliğinin ülke ekonomisine zararı 138 milyar dolar olarak belirlendi.

Temiz Hava Hakkı Platformunun yayımladığı raporda, Türkiye'nin havası en kirli şehirlerine yer verildi.

Raporda, hava kirliliğinin Türkiye ekonomisine zararı ise yılda 138 milyar dolar belirtildi.

NTV'de yer alan habere göre Temiz Hava Hakkı Platformu Koordinatörü Deniz Gümüşel, 2024 yılında partikül madde olarak nitelendirilen kirletici nedeniyle Türkiye genelinde 62 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Gümüşel, "Eğer kentleşmenin planlı bir şekilde ilerlemesini sağlayabilirsek, bu bedel hızlı bir şekilde Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlemiş olduğu kılavuz değerlere doğru indirilebilir ve karşılığında da ekonomik maliyet bu şekilde azaltılabilir." ifadelerini kullandı.

Raporda havası en kirli iller ise Iğdır, Erzincan ve Kütahya olarak sıralandı. İstanbul ve Ankara'da ise hava kalitesi hassas düzeyde bulunuyor.

Hava kirliliği düzeyinin Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği seviyeye çekilmesinin Türkiye'de yılda en az 60 bin hayatın kurtarılabileceği değerlendirmesine de yer verildi.