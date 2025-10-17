Kerkük- 124 yaşındaki Naile nine yaşamını yitirdi

1 saat önce

Kerkük'te, 1910 yılında dünyaya gelen Naile nine bugün 124 yaşında hayatını kaybetti.

Kerkük'te yaşayan Arap asıllı 124 yaşındaki Naile isimli kadın, sağlık sorunları nedeniyle bugün (17 Ekim 2025) yaşamını yitirdi.

Kerkük sağlık birimindeki bir kaynağın Kurdistan24'e yaptığı açıklamaya göre kadının cesedine otopsi yapılırken, yakınları hastalık sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Komşuları, 1910 doğumlu olan Naile’nin sağlıklı olduğunu hatta bazı çocukluk anılarını bile hatırladığını belirtiyor.