Mesrur ​​Barzani, Avustralya'nın Irak Büyükelçisi ile Erbil ve Bağdat arasındaki sorunları görüştü

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Avustralya'nın Irak Büyükelçisi Glenn Miles ile Kürdistan Bölgesi ve Irak'taki genel durum ile Erbil-Bağdat arasındaki sorunları görüştü.

Mesrur Bazani, 19 Ekim 2025 Pazartesi günü (bugün), Avustralya'nın Irak Büyükelçisi Glenn Miles’i kabul etti.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi ve Irak'taki genel durum ile Erbil-Bağdat arasındaki sorunlar ele alındı.

Bir diğer görüşme konusu da Irak Parlamento seçimleri oldu. Görüşmede, seçimlerin barışçıl, demokratik ve şiddet içermeyen bir ortamda yapılması gerektiği konusunda mutabık kalındı.