Mesrur Barzani, Avustralya'nın Irak Büyükelçisi ile Erbil ve Bağdat arasındaki sorunları görüştü
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Avustralya'nın Irak Büyükelçisi Glenn Miles ile Kürdistan Bölgesi ve Irak'taki genel durum ile Erbil-Bağdat arasındaki sorunları görüştü.
Mesrur Bazani, 19 Ekim 2025 Pazartesi günü (bugün), Avustralya'nın Irak Büyükelçisi Glenn Miles’i kabul etti.
Görüşmede, Kürdistan Bölgesi ve Irak'taki genel durum ile Erbil-Bağdat arasındaki sorunlar ele alındı.
Bir diğer görüşme konusu da Irak Parlamento seçimleri oldu. Görüşmede, seçimlerin barışçıl, demokratik ve şiddet içermeyen bir ortamda yapılması gerektiği konusunda mutabık kalındı.