Başbakan, Pirmam Sonbahar Festivali'ni gezdi

4 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Gomespan Barajı yakınlarında kurulan Pirmam Sonbahar Festivali'ni gezdi.

Bugün (19 Ekim 2025 Pazar günü), Gomespan-Smaquli yol projesinin açılışını yapan Başbakan Barzani, açılışın ardından Gomespan Barajı yakınlarında kurulan Pirmam Sonbahar Festivali'ni gezdi.

Kürdistan Bölgesi'ndeki çok sayıda çiftçinin katılımıyla Erbil ilinin en büyük sonbahar festivali Pirmam’da gerçekleştiriliyor. Festival kapsamında çiftçilerin ürünlerini sergileyebilmeleri için yaklaşık 40 farklı stant hazırlandı.

Festival, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin tarım sektörüne ve yerel ürünlerin pazarlanmasına verdiği sürekli desteğin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.