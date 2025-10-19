Mesrur ​​Barzani: 5 bin kilometreden fazla stratejik yol inşa ettik

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, "Kürdistan Bölgesi'nin ekonomisi ve kalkınması için oluşturulan krizlere rağmen, şehirler arasında 5 bin kilometreden fazla stratejik yol inşa ettik." dedi.

Mesrur Barzani, 19 Ekim 2025 Pazar günü Gomespan-Smaquli yolunun açılışının ardından sosyal medya platformu X hesabından bir mesaj paylaştı.

Bir yıl sonra, Erbil'i Süleymaniye ve Raperin Bağımsız İdaresi'ne bağlayan çift yönlü Gomespan-Samaquli yolunu hizmete açtıklarını belirten Başbakan Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin yol altyapısını geliştirmeye ve hizmet sunmaya devam edeceğini yineledi.

